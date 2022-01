Calciomercato Milan – Plizzari può partire: tre club di B interessati | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Plizzari, portiere rossonero, potrebbe essere ceduto. Tre i club interessati

Possibile movimento in uscita per quanto concerne il calciomercato del Milan. Alessandro Plizzari, portiere rossonero, potrebbe lasciare il Diavolo in questa sessione di gennaio. Il talento classe 2000 è ovviamente chiuso da Mike Maignan e dunque è possibile che l'estremo difensore possa continuare a crescere in un'altra squadra, così come è successo nella scorsa stagione alla Reggina.