Mercato Milan – Ansia Tomori, si accelera per il difensore: due i nomi

Il Milan passa ai Quarti di Finale di Coppa Italia dopo una partita sofferta contro il Genoa. La squadra di Andriy Shevchenko va in vantaggio con il bel colpo di testa di Ostigard prima della reazione rossonera, che coincide con l'ingresso in campo di Rafael Leao. Il portoghese spacca la partita e permette ai suoi di vincere 3-1 dopo i tempi supplementari. Adesso testa al campionato: lunedì arriva lo Spezia a San Siro. Molto probabile che la partita si giocherà senza uno dei protagonisti in difesa.