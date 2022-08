Mercato Milan – Onana, sorpasso Spezia: offerta a titolo definitivo / News

Mancano ormai 4 giorni alla chiusura definitiva del calciomercato estivo, con il Milan che cerca rinforzi per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Per quanto riguarda il centrocampo, potrebbe uscire Tiemoué Bakayoko , che non rientra nel progetto rossonero. Uno dei nomi accostati al Milan con forza è Jean Onana , centrocampista del Bordeaux. Nei giorni scorsi c'è stata un'accelerata del Milan, che si è informato con i suoi agenti sulla fattibilità dell'operazione. Il club francese ha fatto sapere di non voler accettare il prestito con diritto di riscatto, ma soltanto opzioni a titolo definitivo.

A questo punto, però, il Milan non ha affondato il colpo in maniera decisa e, per questo motivo, potrebbe perdere il giocatore. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport', che conferma l'indiscrezione del 'Secolo XIX', Onana sarebbe vicino allo Spezia, che sta lavorando per portare il classe 2000 in Italia a titolo definitivo. Al momento si registra un netto sorpasso. Centrocampo, dall'Arsenal il colpo last-minute? Le ultime news di mercato sul Milan