Mercato Milan – Onana, il Secolo XIX: “Vicinissimo allo Spezia” / News

Ultimi giorni di calciomercato infuocati per il Milan, alla continua ricerca di un difensore e un centrocampista. Per quanto riguarda la mediana, i rossoneri hanno tentato l'affondo per Raphael Onyedika del Midtjylland, salvo poi scontrarsi contro le richieste del club danese, che pretendeva una cifra pari o superiore a 10 milioni di euro. A questo punto l'attenzione si è spostata su Jean Onana, centrocampista classe 2000 del Bordeaux, ex compagno di squadra di Yacine Adli. I rossoneri hanno proposto il solito prestito con diritto di riscatto, formula non accettata dai francesi. Negli ultimi giorni non sono arrivati ulteriori aggiornamenti e, per questo motivo, il giocatore potrebbe sfuggire sul più bello.