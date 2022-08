Mercato Milan – Onana, ballano due milioni: la nuova offerta rossonera

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha fatto il punto sul calciomercato del Milan e, in particolare, sul centrocampo. Intatta la volontà di cercare un centrocampista muscolare che vada a sostituire Franck Kessie, partito a parametro zero in direzione Barcellona. Il quotidiano romano rilancia la pazienza come virtù di fine mercato, anche se il ritmo ormai è sempre più frenetico. Il nome in questione è quello di Jean Onana , centrocampista classe 2000 del Bordeaux, per il quale il Diavolo ha messo in pratica un rilancio nella giornata di ieri. Accantonato il discorso prestito con diritto di riscatto, formula rifiutata dai girondini, la dirigenza ha messo sul piatto 5 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita .

Il Bordeaux vorrebbe alzare di un altro poco l'offerta del Milan, chiedendo un ulteriore milione di euro che base fissa e un altro sotto forma di bonus. Non si può parlare ancora di trattativa in discesa, ma non si può non notare il buon senso del club francese nei confronti del suo giocatore. Niente convocazione per il camerunese nella partita contro il Grenoble di lunedì sera e forte interrogativo anche in vista della 5^ giornata di Ligue 2 contro il Guingamp. La differenza non è incolmabile ma, come affermato nella giornata di ieri dal suo agente, 'tutto può succedere'. Assalto del Milan all'obiettivo dell'Inter per la difesa: le ultime news di mercato