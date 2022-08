Calciomercato Milan, Campedelli (ag. Onana): “Attendiamo le società”

Igor Campedelli, agente di Jean Onana, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo assistito, obiettivo del Milan. Queste le parole nel corso di una diretta su TVPlay su Calciomercato.it: "Sull’ottimismo per la trattativa non compete a noi, sono le due società che devono trovare un accordo e a noi non resta che attendere questo. Jean è un predestinato. Con il Milan non è fatta, tutto può succedere. Il campionato italiano lo affascina, conosce tutto".