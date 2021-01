Mercato Milan – Maldini, un altro difensore dal Brasile? La novità / News

Mercato Milan, nome nuovo per la difesa

Una sconfitta che porta di nuovo il Milan sulla Terra. Dopo ben 27 risultati utili consecutivi in Serie A e 304 giorni senza sconfitte, i rossoneri sono caduti a San Siro contro la Juventus. Troppe le assenze per far fronte ad un avversario con tanta voglia di rivalsa e con una classifica da sistemare al più presto. Guardando il bicchiere mezzo pieno, la squadra di Stefano Pioli, nonostante lo stop, è riuscita a mantenere il primato in Serie A sfruttando la contemporanea sconfitta dell’Inter contro la Sampdoria. Difficile buttare tutto quello che di buono è stato fatto finora, a maggior ragione considerando una prestazione tutt’altro che negativa.

In contemporanea al campionato, la dirigenza del Milan sta giocando un’altra partita parallela: quella sul mercato. La rosa presenta delle lacune importanti dal punto di vista numerico che devono essere colmate. Il primo obiettivo di Paolo Maldini, come già esternato nella scorsa sessione, è il difensore centrale. In tal senso, noi di PianetaMilan.it, vi abbiamo anticipato la chiusura dell’operazione Mohamed Simakan dallo Strasburgo. Il centrale classe 2000 ha lanciato diversi indizio social in merito ad un suo approdo in rossonero che è soltanto questione di tempo.

Ma potrebbe non finire qui: stando a quanto scritto da 'Calciomercato.it' è emerso un nome a sorpresa sul piatto del Diavolo negli ultimi giorni. Si tratta di Ricardo Graça, difensore centrale in forza al Vasco Da Gama, che sarebbe stato proposto al Milan come ulteriore rinforzo. Il brasiliano potrebbe fare il vice di Alessio Romagnoli per un semplice motivo: è mancino di piede. La sua valutazione, non affatto elevata (4 milioni di euro), potrebbe far pensare al suo acquisto? Valutazioni in corso.