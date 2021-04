Mercato Milan – Maignan e non solo se non rinnova Donnarumma: i nomi

Il Milan, in attesa del rinnovo di Gianluigi Donnarumma, si guarda intorno sul mercato in cerca di un eventuale sostituto. Ecco i nomi

Il Milan sta lavorando da mesi al rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Ancora non è stato trovato nessun accordo tra le parti, ma è ovvio che la volontà della società è quella di continuare con Gigio. La scadenza a giugno è però vicina e per questo motivo i rossoneri sono costretti a guardarsi intorno. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' Mike Maignan, portiere del Lille, è il nome in cima alla lista di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 12-13 milioni di euro. Non solo Maignan però: gli altri due nomi sul taccuino sono Juan Musso e Pierluigi Gollini. Intanto Milan e Juventus pensano allo scambio Romagnoli-Bernardeschi: le ultime