Mercato Milan – Musso, sondaggio rossonero. Plizzari contropartita?

Le ultime sul mercato del Milan. I rossoneri hanno fatto un sondaggio per Juan Musso, portiere dell'Udinese. Plizzari contropartita?

Nonostante una calma apparente e la volontà di Gianluigi Donnarumma di restare al Milan, il rinnovo fatica ad arrivare. Il classe 1999 andrà in scadenza nel prossimo giugno, ma i rossoneri non hanno la minima intenzione di perderlo a parametro zero. Allo stesso tempo, però, è inevitabile che la dirigenza si guardi intorno per trovare un eventuale sostituto qualora il tutto dovesse andare nel peggiore dei modi. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il Milan ha fatto un sondaggio per Juan Musso. Sul portiere dell'Udinese, però, ci sono anche Atalanta e Roma, che avrebbero già avviato i contatti per l'argentino. La 'Rosea' inoltre sottolinea che, in caso di cessione di Musso, l'Udinese vorrebbe affidare la propria porta ad un profilo giovane. In tal senso c'è da valutare la posizione di Alessandro Plizzari, classe 2000 attualmente alla Reggina ma di proprietà del Milan.