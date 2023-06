Mercato Milan – Lukaku pista sempre più concreta: le ultime | PM News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha, di fatto, lanciato una clamorosa bomba di mercato, vale a dire la possibilità di vedere Romelu Lukaku con la maglia del Milan. Ebbene sì, non si tratta di fantamercato in quanto anche la nostra redazione ha avuto delle conferme su questa possibilità che, solamente fino a ieri, sembrava impossibile. Stando a quanto raccolto da noi di 'pianetamilan.it', infatti, la pista che porterebbe Romelu Lukaku al Milan starebbe diventando sempre più concreta. I due club, come ben si sa, hanno un ottimo rapporto e starebbero discutendo di questo trasferimento alla corte di Stefano Pioli da parte dell'attaccante belga. Il suo arrivo, inoltre, escluderebbe il trasferimento al Milan di Marcus Thuram, calciatore che lascerà il Borussia Monchengladbach a parametro zero tra otto giorni. LEGGI ANCHE: PM NEWS - Milan, passi avanti per Güler