Mercato Milan – Prosegue la trattativa per Loftus-Cheek. E su Maignan…

In casa Milan prosegue la trattativa per Ruben Loftus-Cheek con il Chelsea, che avrebbe chiesto informazioni per Mike Maignan

Ancora la sessione estiva di calciomercato non ha ancora aperto i battenti, eppure il Milan avrebbe già avviato diverse trattative per provare a rinforzarsi in vista della prossima, importantissima, stagione. Già prima dell'esonero di Paolo Maldini il Diavolo aveva avviato i contatti con il Chelsea per arrivare a Ruben Loftus-Cheek, mediano fisico considerato il sostituto naturale di Franck Kessié. E proprio nel giorno del ribaltone dirigenziale era saltato un incontro per il centrocampista dei Blues.