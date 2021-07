Mercato Milan – L’offerta per Luis Alberto e la replica della Lazio

Il Milan vorrebbe prendere Luis Alberto, ai ferri corti con la Lazio. L'offerta rossonera, però, non piace ai capitolini. Che vogliono altro

Il Milan , secondo 'Il Messaggero' oggi in edicola, farebbe sul serio per Luis Alberto . Il fantasista andaluso, classe 1992 , è arrivato ieri sera nel ritiro della Lazio , ma è ai ferri corti con la società di Claudio Lotito . Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2025 , Luis Alberto vorrebbe cambiare aria .

E trasferirsi in maglia rossonera. Il Milan, per mettere l'ex Liverpool e Deportivo La Coruña agli ordini del tecnico Stefano Pioli, offrirebbe, secondo il quotidiano della Capitale, uno scambio alla pari con Rafael Leao, per una valutazione di entrambi i calciatori pari a 45 milioni di euro.