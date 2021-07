Calciomercato Milan – Luis Alberto, vive le voci sui rossoneri: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luis Alberto aveva chiesto la cessione alla Lazio. Ricomporrà la rottura nel ritiro di Auronzo?

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la situazione di Luis Alberto, classe 1992, trequartista spagnolo della Lazio. Dopo qualche giorno di assenza ingiustificata, l'ex Liverpool e Deportivo La Coruña si è presentato ieri, verso le ore 22:00, nel ritiro della formazione di Maurizio Sarri ad Auronzo di Cadore.

Con Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, Luis Alberto ha avuto soltanto contatti telefonici. Dovrà giustificare, adesso, il perché non abbia risposto prima alla convocazione dei biancocelesti per l'inizio della stagione 2021-2022. Il quotidiano romano ha spiegato come Luis Alberto avesse chiesto la cessione al club di Claudio Lotito. Salvo poi aggiungere scuse improbabili per la sua assenza.

Ma, essendo sotto contratto con la società capitolina fino al 30 giugno 2025, accordo per giunta rinnovato poco tempo fa, il fantasista andaluso non può fare e disfare come vuole. Dove potrebbe andare, ad ogni modo, il ribelle Luis Alberto qualora non riesca a ricucire lo strappo con la Lazio? Il 'CorSport' ha evidenziato come i 'rumors' sull'Atlético Madrid (che ha preso Rodrigo de Paul) non abbiano trovato conferme.

Restano vive, al contrario, le voci su una possibile cessione di Luis Alberto al Milan in questo calciomercato estivo. Lotito, però, chiede non meno di 60 milioni di euro per lasciarlo partire in direzione Milano. Ed il Diavolo, a quelle cifre, non si siede neanche al tavolo per trattare. Milan, torna Brahim Díaz: ecco la formula del trasferimento >>>