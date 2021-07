Calciomercato – Ufficiale de Paul all’Atletico Madrid: i dettagli

Rodrigo de Paul lascia la Serie A e si trasferisce ufficialmente all'Atletico Madrid. L'ex Udinese ha firmato un contratto quinquennale

Rodrigo de Paul lascia la Serie A e si trasferisce ufficialmente all' Atletico Madrid . L'ex Udinese ha firmato un contratto quinquennale con i Colchoneros. L'argentino era un obiettivo di mercato del Milan. L'annuncio del club spagnolo su Twitter.

"L'Atlético Madrid ha raggiunto un accordo con l'Udinese per il trasferimento di Rodrigo de Paul. Il calciatore, nato a Sarandí (Argentina, 24 maggio 1994), firma per le prossime cinque stagioni".