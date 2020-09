Calciomercato Milan – Linea diretta con il Real Madrid

MERCATO MILAN: ASSE CON IL REAL MADRID

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO MILAN – Asse caldo quello tra Milan e Real Madrid sul mercato. Da quando è dirigente, l’ex capitano rossonero Paolo Maldini ha aperto una linea diretta di calciomercato con i ‘Blancos‘. E, come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, dalla ‘Casa Blanca‘, quasi sempre, rispondono ‘presente’ ai rossoneri. Brahim Díaz, infatti, è soltanto l’ultimo talento pescato dal Diavolo al Real Madrid. Prima di lui, era arrivato, nell’estate 2019, il terzino sinistro Theo Hernández. Preso a titolo definitivo per 20 milioni di euro, il laterale francese si è imposto come una delle rivelazioni più belle dell’ultima stagione in Serie A. Ma il Milan, nel recente passato, ha chiesto anche altri calciatori al Presidente dei ‘Blancos‘, Florentino Pérez. Come, ad esempio, Dani Ceballos, il quale, poi, però, ha preferito l’Arsenal. O ancora Óscar Rodríguez, reduce da due stagioni in prestito al Leganés: sarebbe arrivato per fare il vice di Hakan Çalhanoglu. Poi, però, il Milan ha optato per Brahim Díaz ed Óscar Rodríguez si è accasato al Siviglia. Senza dimenticare, poi, come i rossoneri stia corteggiando, ormai da tempo, anche Luka Jović, bomber serbo che con Zinedine Zidane vede poco il campo. Lo avrebbe voluto Ralf Rangnick, non lo disdegnerebbe di certo Stefano Pioli. Addirittura, in Spagna si è parlato anche della possibilità di vedere Gareth Bale con la maglia del Milan, nonostante un ingaggio monstre. Intoppo che verrebbe risolto proprio grazie all’amicizia tra le due società (clicca qui per i dettagli). Una cosa è certa, esiste un patto implicito tra Milan e Real Madrid, un asse tornato caldo come ai vecchi tempi, quando in società c’era ancora Adriano Galliani. LE ULTIME DI GIANLUCA DI MARZIO SU GIGIO DONNARUMMA >>>