Mercato Milan – Leao, rinnovo in fase di stallo. E occhio a Origi e De Ketelaere

L'edizione odierna de 'Il Giornale' parla del Milan e della situazione legata al rinnovo del contratto di Rafael Leao. Secondo il quotidiano, la trattativa sarebbe in fase di stallo per due motivi. Il primo è legato per via dei tanti impegni del Milan, mentre il secondo a il rallentamento è dovuto alla presenza di due figure come l'avvocato Dimvula e Jorge Mendes che stanno creando parecchia confusione su questa vicenda. In tal senso, il club di via Aldo Rossi dovrebbe dare una scadenza all'indecisione del portoghese e prendere una decisione netta da parte dell'area tecnica rossonera.