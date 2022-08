Mercato Milan – Leao-Chelsea, la clausola da 150 milioni non è valida / PM News

Manca una settimana alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Il Milan sta ancora lavorando sulle ultime entrate per consegnare a Stefano Pioli la rosa più completa possibile. Focus sulla difesa e sul centrocampo, con i nomi di Japhet Tanganga e Jean Onana che rimangono i più caldi in orbita rossonera. Il calciomercato, però, è sempre imprevedibile e potrebbe davvero infuocarsi in questi giorni finali. Le voci su un interessamento del Chelsea per Rafael Leao non si placano: i 'Blues' potrebbero mettere sul piatto un'offerta a tripla cifra, vicina alla clausola rescissoria da 150 milioni di euro.