Mercato Milan – Chelsea, pazza idea Leao: pronta offerta da 120 milioni

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' apre con quella che sarebbe una notizia clamorosa di calciomercato. Il Chelsea , infatti, sta valutando se presentarsi al cospetto del Milan con 120 milioni di euro per acquistare Rafael Leao . Una cifra monstre, che i 'Blues' non hanno mai speso, nemmeno nell'era milionaria del magnare russo Roman Abramovich. La proprietà americana che ne ha preso il posto non è da meno: finora il Chelsea, infatti, è la squadra che ha speso di più tra le squadre di Premier League (oltre 210 milioni di euro).

Quello per Leao è un innamoramento nato negli ultimi giorni, quando la proprietà e all'allenatore Thomas Tuchel hanno messo insieme una lista di rinforzi. Il nome dell'ultimo MVP della Serie A è balzato in cima alle preferenze per rinforzare un attacco che, nelle prime tre partite di campionato, non ha battuto nemmeno un colpo. I tre gol all'attivo, infatti, sono stati segnati da un centrocampista (Jorginho) e due difensori (Kalidou Koulibaly e Reece James). Leao rappresenta il profilo perfetto per dare una svolta a questo momento difficile: giovane, duttile e perfetto per integrarsi con l'altro grande colpo di mercato Raheem Sterling. Al Chelsea il centravanti vero non esiste: l'esperimento Romelu Lukaku è fallito e si punta ad un ritorno al passato che ha permesso a Tuchel di vincere la Champions League nel 2021 proprio senza un punto di riferimento davanti.