Calciomercato Milan – Kessie, i tifosi rossoneri: “Bisogna venderlo subito”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessie con ogni probabilità dirà addio a giugno. I tifosi si pongono una domanda

Salvatore Cantone

Uno dei temi principali sul calciomercato del Milan è sicuramente il rinnovo di Franck Kessie.Il centrocampista, come noto, è in scadenza a giugno. Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, ha spiegato come ci siano stati diversi contatti con il suo agente, ma non si è ancora trovata la quadra e forse non si troverà mai. Le richieste dell'ivoriano sono alte e il Milan ha ormai intrapreso una linea precisa di riduzione dei costi.

Insomma, a meno di clamorosi colpi di scena, Kessie non rinnoverà il suo contratto, così come è successo con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Nelle ultime ore si parla di un interesse del Barcellona per l'ivoriano. L'interesse è concreto, con l'ex Atalanta che dunque potrebbe giocare nella Liga spagnola nella prossima stagione.

I tifosi rossoneri sui social si sono scatenati. Molti si chiedono perchè il Milan non possa fare come ha fatto la Fiorentina con Vlahovic: perchè perdere un giocatore a zero quando c'è la possibilità di venderlo subito e ricavarci qualcosa? Ormai i prezzi dei cartellini non dipendono solo dalla data della scadenza del contratto, ma anche a volte dalla volontà dell'acquirente di anticipare la concorrenza o prenderlo in anticipo.

In questo modo si può avere anche la possibilità di acquistare un suo sostituto. Si parla di Renato Sanches, centrocampista del Lille che potrebbe essere inserito in un certo senso nell'affare Botman (CLICCA QUI per leggere la nostra esclusiva). Certo, è anche vero che prendere un giocatore di livello non è mai facile, soprattutto a gennaio e soprattutto se chi deve vendere capisce l'esigenza dell'altra società di acquistarlo, ma ovviamente ogni scelta ha i suoi pro e contro.

Un'altra possibilità è che lo stesso Kessie voglia lasciare il Milan a giugno in modo da decidere da solo il suo futuro. In questo caso il club rossonero non ha praticamente alcun voce di capitolo. A quel punto tanto vale "godersi" le prestazioni dell'ivoriano fino a giugno e non creare uno scontro (mettendolo fuori rosa) che danneggerebbe l'ambiente. Insomma, le opinioni sono diverse, ma una cosa sembra certa: Kessie lascerà il Milan. Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>

