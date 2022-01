Calciomercato Milan – Scambio di lusso con la Juventus? Le ultime news

Mancano ormai pochissimi giorni alla conclusione del calciomercato invernale e in casa Milan qualcosa, finora, si è mosso. In attacco, risolto il prestito di Pietro Pellegri dal Monaco, il Diavolo ha preso Marko Lazetić. L'attaccante della Stella Rossa, classe 2004, è costato 5 milioni di euro bonus inclusi ed oggi sarà ufficializzato. In difesa, invece, si attende ancora l'arrivo di un giovane centrale da far crescere alle spalle di Fikayo Tomori ed Alessio Romagnoli. Ci sono, però, alcune voci dalla Spagna su Franck Kessié ...