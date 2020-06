Calciomercato Milan – Juventus su Kaio Jorge: c’è l’offerta

CALCIOMERCATO MILAN – In Brasile si sente parlare già da tempo di Kaio Jorge come uno dei migliori talenti del calcio brasiliano. Su di lui le aspettative sono altissime nonostante la sua tenera età. Il giocatore ha compiuto 18 anni da qualche mese, ma le voci che lo accostano all’Europa sono già molteplici.

Kaio Jorge è finito prepotentemente nel mirino del Milan. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione qualche giorno fa, che ha effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Attenzione però alla concorrenza della Juventus. L’attaccante ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

Sull’attaccante però ci sono anche Porto e Bayer Leverkusen, oltre a qualche contatto con Real Madrid e Chelsea. Ma secondo i colleghi di Tuttomercatoweb la Juventus è in vantaggio in quanto in contatto con l’agente del calciatore, Giuliano Bertolucci. Ci sarebbe già stata un’offerta della Juventus per un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro. Cifra che non soddisfa le richieste del club brasiliano. La richiesta era di 30 milioni, già scesi a 25. La chiave sarà la formula del pagamento, perché pare che il Santos possa accettare un ulteriore ribasso intorno ai 22 milioni.

