Calciomercato Milan – Jovic rischia 6 mesi di carcere

Ultime Calciomercato Milan News: Jovic rischia il carcere

MERCATO MILAN NEWS – Quando Zlatan Ibrahimovic sembrava lontano dal rinnovo il Milan sembrava convinto di voler puntare su Luka Jovic sul mercato. L’attaccante serbo classe 1997 non trova molto spazio al Real Madrid e avrebbe potuto lasciare la Casa Blanca per la giusta offerta. Poi Ibra è rimasto al Milan, ma i rossoneri non hanno mollato su Jovic, seppur a condizioni diverse. Ora, però, ci sono guai in vista per il numero 18 delle Merengues: potrebbe finire in carcere.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, infatti, Jovic sarebbe accusato di aver violato la quarantena. Mentre era in lockdown in Spagna, si sarebbe recato al compleanno della fidanzata in Serbia, dove adesso è sotto accusa.

Ora, Jovic rischia ben sei mesi di galera. Questa è stata la richiesta del pubblico ministero, che ha intenzione di infliggere una punizione esemplare, così da dimostrare la gravità della sua leggerezza. Una notizia che da un lato può far pensare al Milan sia stato meglio non prenderlo, dall’altro può ancora interessare perché probabilmente sarebbe tornato nel mirino magari già a gennaio, ma ancor di più la prossima estate, quando potrebbe essere uscito di galera solo da poche settimane…

