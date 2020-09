Calciomercato Milan – In Spagna rilanciano: “Rossoneri su Jovic”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘AS‘ e ‘Fichajes.com‘ hanno rilanciato, in queste ore, l’indiscrezione di ‘Repubblica‘ secondo la quale Luka Jovic, in questa stagione, potrebbe giocare nel Milan. L’attaccante serbo, classe 1997, ha infatti giocato poco e male nella sua prima stagione al Real Madrid con Zinedine Zidane e potrebbe cambiare aria alla ricerca di più spazio sul terreno di gioco.

Jovic-Milan? Forse si fa grazie a Ramadani

Il Milan sarebbe in pole position per l’ex bomber dell’Eintracht Francoforte (36 gol in 75 gare disputate dal 2016 al 2018 in Germania) per vari motivi. Un po’ perché sta intrattenendo strette relazioni con il suo agente, Fali Ramadani; un po’ perché i rapporti con la ‘Casa Blanca‘ sono ottimi.

Ottimi rapporti Milan-Real Madrid. E Jovic è amico di Rebic

Rapporti testimoniati e certificati dagli affari Theo Hernández, acquistato a titolo definitivo per 20 milioni di euro nell’estate 2019, e Brahim Díaz, ceduto in prestito secco dal Real Madrid ai rossoneri in questa sessione di calciomercato. Nell’affare Jovic-Milan, poi, può pesare l’amicizia che il serbo vanta con Ante Rebic, capocannoniere rossonero della stagione 2019-2020.

Jovic, il Real Madrid per ora fa muro

Al momento la cessione di Jovic non sarebbe contemplata dal club di Florentino Pérez. L’intenzione del Real Madrid è quella di trattenere l’attaccante. Ma l’ultima parola spetterà a Zidane, che gli ha concesso appena 806′ in tutte le competizioni nella scorsa stagione: qualora il tecnico francese concedesse a Jovic il via libera, il prestito al Milan diventerebbe la soluzione più probabile per lui.

Jovic già seguito dal Milan per conto di Rangnick

Potrebbe, dunque, essere davvero Jovic, già seguito dai rossoneri nel recente passato (era il centravanti preferito di Ralf Rangnick), e sotto contratto con i ‘Blancos‘ fino al 30 giugno 2025 per un valore di 50 milioni di euro, il vice di Zlatan Ibrahimovic. UN OBIETTIVO PER L’ATTACCO, INTANTO, STA PER SFUMARE >>>