Mercato Milan – Ipotesi scambio Edouard-Laxalt: lo scenario / News

Attenzione ad uno scenario di mercato interessante per Milan e Celtic. Odsonne Edouard pedina di scambio per il riscatto di Diego Laxalt?

In casa Milan, a fine stagione, ci sarà da discutere la questione riscatti. Sono tanti i giocatori di proprietà dei rossoneri al momento in prestito in diversi club. Se per quanto riguarda Andrea Conti e Mattia Caldara la situazione sembra più complicata, diverso è il punto di vista per Diego Laxalt. Il laterale uruguaiano sta facendo molto bene con la maglia del Celtic, con il club scozzese che è molto soddisfatto del suo rendimento. Il diritto di riscatto è fissato a 9 milioni di euro, ma attenzione ad un possibile scenario alternativo di mercato. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' non sarebbe così sorprendente se venisse messo in piedi uno scambio con Odsonne Edouard, attaccante francese che piace da tempo al Milan. Intanto il Milan pensa a un centrocampista che gioca in Serie A. Ecco chi è.