Mercato Milan – Conti e Caldara, si complicano i riscatti: le ultime / News

Difficili i riscatti di Andrea Conti e Mattia Caldara da parte di Parma e Atalanta. Ecco perché i due giocatori possono tornare al Milan

Il 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, fa il punto sul mercato del Mila in vista della prossima stagione. Chiaramente la Champions League sarà fondamentale per quanto riguarda gli introiti, ma una variabile assolutamente da non trascurare è costituita dai giocatori partiti in prestito con diritto di riscatto. Tra questi spiccano i nomi di Andrea Conti e Mattia Caldara, attualmente tra le fila di Parma e Atalanta. Partendo dal primo, non si può certo dire che l'esterno destro non abbia avuto continuità in questi mesi visto che ha giocato 8 partite su 11 da titolare. Il problema è che l'obbligo di riscatto, fissato a 7 milioni di euro, scatterebbe soltanto in caso di salvezza del Parma. Un'ipotesi, al momento, assai difficile vista la situazione di classifica che vede i ducali al penultimo posto.