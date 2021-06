Mercato Milan, gli intrighi di Mendes: via Leao, ecco James Rodríguez?

Jorge Mendes ha offerto James Rodríguez al Milan. Può prendere il 10 del Diavolo. Prima, però, andrebbe ceduto Rafael Leao, altro suo cliente

Daniele Triolo

James Rodríguez al Milan, soltanto una voce di calciomercato o ipotesi reale? I 'rumors' sul possibile approdo del fantasista colombiano, classe 1991, in rossonero hanno iniziato a prendere piede nelle ultime ore, proprio sulla stampa del suo Paese. Ora, però, stanno ottenendo dei riscontri anche in Italia, come riferito da 'Sport Mediaset'.

Dopo l'addio di Carlo Ancelotti all'Everton per tornare alla 'Casa Blanca', sembra che James Rodríguez, finito nella Merseyside proprio per volere del suo ex tecnico al Real Madrid ed al Bayern Monaco, sia rimasto scottato. Al punto tale che vorrebbe lasciare i 'Toffees' già in questa sessione estiva di calciomercato.

Allora il suo agente, il potente Jorge Mendes, lo avrebbe offerto al Milan, al Napoli ed all'Atlético Madrid. Difficilmente l'opzione dei 'Colchoneros' andrà in porto, avendo quest'ultimi acquistato Rodrigo de Paul dall'Udinese. Ma le piste italiane restano calde, in particolar modo quella che porta nella Milano rossonera.

Il Diavolo, infatti, si trova alle prese con la sostituzione di Hakan Calhanoglu, trasferitosi a parametro zero all'Inter. Ed uno come James Rodríguez non potrebbe che far comodo. Il trequartista colombiano compirà 30 anni a luglio e, secondo quanto fatto sapere da Jorge Mendes ai dirigenti rossoneri, l'Everton chiederebbe una cifra vicina ai 15 milioni di euro per la sua cessione.

Qualche giorno fa, non va dimenticato, Jorge Mendes ha incontrato Paolo Maldini e Frederic Massara a Milano. Che abbiano parlato proprio del possibile arrivo del 'Bandido' in maglia rossonera? Certo, James Rodríguez prende 9 milioni di euro netti a stagione di ingaggio: pertanto, qualora volesse vestire la maglia del Diavolo, dovrebbe tagliare tale importo e spalmarlo su più stagioni.

Il Milan potrebbe ricavare i soldi necessari all'acquisto di James Rodríguez, di fatto, cedendo altrove un altro assistito di Jorge Mendes. Ovvero, quel Rafael Leao che ha tanti estimatori in Premier League (Wolverhampton, lo stesso Everton), nella Ligue 1 (Olympique Marsiglia) e in Bundesliga (Borussia Dortmund). Centrocampo, il Milan prepara la strada per il colpo dell'estate >>>