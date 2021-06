Calciomercato Milan – Bakayoko, ritorno possibile? Il punto | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera. Ecco cosa abbiamo scoperto

Salvatore Cantone

Tiémoué Bakayoko potrebbe tornare nuovamente a vestire la maglia del Milan. Il centrocampista, dopo l'esperienza in chiaroscuro vissuta al Napoli, potrebbe decidere di giocare a San Siro. Ricordiamo che il francese con il Diavolo ha totalizzato 42 partite tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, segnando anche un gol nel derby di ritorno in campionato contro l'Inter e lasciando un buon ricordo ai tifosi milanisti

Comunque, secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, c'è effettivamente la possibilità di un ritorno di Bakayoko. Il Milan è un'opzione, ma ci sono diverse squadre interessate al giocatore. Maldini e Massara stanno valutando nelle ultime ore questa opportunità. Ad oggi, però, non è una priorità. Il centrocampista è rimasto molto legato all'ambiente rossonero e dunque sarebbe ben felice di restare definitivamente a Milano. L'ex Monaco ha un contratto in scadenza nel 2022 con il Chelsea che non verrà ovviamente rinnovato dai Blues

Insomma la strada sembra essere in discesa, anche se non bisogna mai dare per scontate le trattative con MarinaAbramovic. Il Chelsea vorrebbe monetizzare con la cessione e dunque è difficile ipotizzare in questo momento un prestito con diritto di riscatto. Di sicuro il club londinese non può pretendere la luna considerando appunto il contatto n scadenza nel 2022. Il Milan ad oggi non sembra particolarmente interessato a un suo ritorno, ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Vedremo cosa succederà, ma quello di Bakayoko per il Milan può essere il colpo giusto per rafforzare la mediana. Costo limitato, conosce già l'ambiente e darebbe ulteriore fisicità al reparto. Ricordiamo che Pioli in questo momento ha solo due centrocampisti a disposizione: Franck Kessie e Ismael Bennacer. Sandro Tonali non è stato ancora riscattato dal Brescia, mentre Meite è tornato al Torino dopo metà in stagione in rossonero. Insomma, il ritorno di Bakayoo è davvero possibile. Intanto è quasi fatta per Zaccagni.