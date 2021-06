Calciomercato Milan – Si accelera per Tonali: chiusura vicina con il Brescia

Le ultime sul calciomercato del Milan: si avvicina la conferma di Sandro Tonali in maglia rossonera. Chiusura vicina con il Brescia

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul futuro di Sandro Tonali. Secondo la rosea nelle ultime ore c'è stata un'accelerata per chiudere con il Brescia di Cellino. In casa rossonera filtra fiducia, e dunque nei prossimi giorni si dovrebbe trovare la quadra definitiva per il passaggio definitivo del centrocampista in rossonero. Non sembrano esserci dubbi sulla permanenza del classe 2000.

Il Milan crede molto nelle potenzialità di Tonali. Il club è consapevole che un talento del genere può solo maturare dopo una prima stagione in chiaroscuro in una big. Inoltre lasciare andare un prospetto come Sandro potrebbe essere rischioso, così come è successo con Locatelli e Pessina. Tanti giocatori che sono cresciuti in rossonero ora sono protagonisti in Nazionale.

Poi c'è anche il discorso legato alla Champions League. Per le liste Uefa servono giocatori cresciuti in Italia: o: 8 dei 25 giocatori presenti nella lista devono essere stati formati in Italia (4) o nel vivaio del club (almeno 4). Con la partenza di Gianluigi Donnarumma - insieme a quella del fratello - si riduce sempre di più la colonia italiana. Nell'ultima stagione gli italiani in rosa erano Romagnoli, Gabbia e Daniel Maldini, ai quali vanno aggiunti adesso altri giocatori tra cui Conti, Caldara, Plizzari a Pobega. In questa lista va inserito anche Kessie perchè l'ivoriano si è formato in Italia per tre anni tra i 19 e i 21 anni come vuole la Uefa.

Insomma, il riscatto di Tonali è importante per varie ragioni. Proseguono quindi i contatti con Massimo Cellino: il Milan non ha voluto esercitare il diritto di riscatto stabilito la scorsa estate, ma c'è fiducia nel trovare un nuovo accordo. Maldini e Massara, che hanno già speso 10 milioni per il prestito, non vogliono superare i 10 milioni di euro per il riscatto. L'operazione potrebbe essere sbloccata inserendo non solo Olzer, ma anche Colombo. Il Brescia spinge per un prestito biennale. Staremo a vedere.