Inter, ecco l’ex milanista Calhanoglu: “Vinciamo lo Scudetto”

Hakan Calhanoglu è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter. Ieri visite mediche, firma e presentazione. Le prime parole da nerazzurro

Daniele Triolo

Ieri Hakan Calhanoglu, classe 1994, è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter. Dopo quattro stagioni trascorse nel Milan, il fantasista turco ha lasciato i rossoneri per i nerazzurri, a parametro zero, dopo la scelta di non voler rinnovare il contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Calhanoglu si è legato all'Inter fino al 30 giugno 2024, con opzione per una quarta, ulteriore stagione, per un ingaggio che, per l'annata 2020-2021, sarà di 4,5 milioni di euro (quindi 500mila euro in più di quanto gli offriva il Diavolo). Poi, per le seguenti due stagioni, salirà a 5 milioni di euro netti. Il tutto senza bonus, ma con i premi di squadra.

Dopo le visite mediche, la firma sul nuovo accordo con la società di Viale della Liberazione e gli annunci social di saluto ai rossoneri (un video, in tre parti, con un laconico 'Grazie di tutto Milan') e di approdo ai nerazzurri, Calhanoglu ha anche rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore della seconda squadra di Milano ai microfoni di 'Inter TV'.

"L'Inter è una grande squadra e sono molto felice di essere qui - ha detto Calhanoglu, le cui parole sono stare riprese da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina -. Vogliamo ancora vincere lo Scudetto. Conosco il 3-5-2 o il 3-4-1-2 di Simone Inzaghi. Abbiamo parlato e le sue parole mi sono davvero piaciute. Qui ci sono grandi obiettivi ed anche io voglio vincere qualcosa in Italia".

"Sono arrivato all'Inter nel momento migliore - ha proseguito Calhanoglu -, la mia famiglia qui sta bene, abbiamo molti amici a Milano. Con Stefano Pioli sono cresciuto molto perché mi ha utilizzato nel mio ruolo preferito, cercherò di fare lo stesso per l'Inter. Sono un tipo altruista, per me viene prima la squadra. Per questo preferisco l'assist al gol". Calhanoglu, che dovrebbe indossare la maglia nerazzurra numero 11, si metterà a disposizione di Inzaghi il 12 luglio prossimo.