Calciomercato Milan – Futuro Jovic, spunta un club della Premier League

CALCIOMERCATO MILAN – Ormai da giorni si parla di Luka Jovic al Milan, addirittura secondo le ultimissime indiscrezioni pare che abbia accettato il trasferimento in rossonero. Ma attenzione perché non ci sarebbe solo il club di via Aldo Rossi sul centravanti blancos. Novità arrivano dai colleghi del ‘Mundo Deportivo’.

L’attaccante serbo in questa stagione ha profondamente deluso con il Real Madrid, un rendimento completamente opposto rispetto non solo alle cifre spese, ma anche alle aspettative minime che tutti riponevano su di lui. Il Milan è sulle sue tracce, avrebbe anche avanzato un’offerta da 35 milioni di euro che Florentino Perez starebbe valutando.

Ma attenzione alla concorrenza che arriva direttamente dalla Premier League. Nel dettaglio sarebbe il Newcastle United ad aver mostrato interesse su Jovic. Ma proprio ieri Jovic ha dato un segnale fondamentale per il suo futuro >>>

