Calciomercato Milan – Jovic vuole solo i rossoneri: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Non è un mistero che Luka Jovic sia uno degli obiettivi del Milan per il prossimo anno. Con il probabile addio di Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri devono pensare ad un suo sostituto per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’ ci sono delle importanti novità: il serbo vuole il Milan a tal punto che il Napoli, altra squadra interessata, si sarebbe defilata proprio per questo motivo. Il Real Madrid aveva pagato Jovic ben 60 milioni di euro, un investimento che, a conti fatti, non si è rivelato per niente soddisfacente. Da qui l’idea di un prestito, ma si pensa anche ad una cessione a titolo definitivo per puntare su Erling Braut Haaland.

Il Milan, dal canto suo, è pronto ad avanzare un'offerta di 35 milioni di euro più bonus visto il desiderio rossonero di Jovic. Basterà per convincere il Real Madrid?