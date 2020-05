Jovic, indizio social: segue il Milan su Instagram (FOTO)

CALCIOMERCATO MILAN – Ormai da giorni si parla di Luka Jovic al Milan, addirittura secondo le ultimissime indiscrezioni pare che abbia accettato il trasferimento in rossonero. L’attaccante serbo in questa stagione ha profondamente deluso con il Real Madrid, un rendimento completamente opposto rispetto non solo alle cifre spese, ma anche alle aspettative minime che tutti riponevano su di lui.

Ora che si parla di un suo accostamento al Milan, pare ci sia un primo indizio social che potrebbe ‘avvicinarlo’ ai colori rossoneri. Jovic su Instagram ha cominciato a seguire il profilo ufficiale del Milan. Addirittura sarebbe l’unico club che il giocatore segue, oltre al Real Madrid.

Un segnale che può significare molto, ma anche niente. Ricordiamo recenti “indizi” social come nel caso di Luka Modric, poi non concretamente realizzati. Intanto il Milan valuta le operazioni per la prossima stagione: il punto >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓