Calciomercato Milan – Difesa, messi da parte N’Dicka e Diallo: i motivi

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si è soffermato sul calciomercato del Milan e, in particolare, sulla questione relativa al difensore centrale. I rossoneri, infatti, cercano un sostituto di Alessio Romagnoli , partito a parametro zero in direzione Lazio. Nelle scorse ore, come riferito da Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno riallacciato i contatti per Japhet Tanganga , ma il Tottenham continua a preferire l'obbligo di riscatto al diritto.

Il quotidiano romano, intanto, riporta chi non arriverà sicuramente al Milan. Evan N'Dicka e Abdou Diallo, spesso accostati ai colori rossoneri in estate, sono stati ormai scartati dalla dirigenza. Il centrale francese di origini guineane non andrà via questa estate perché vuole lasciare l'Eintracht Francoforte a parametro zero l’anno prossimo. Inoltre la richiesta da 15 milioni non convince il Milan, che vorrebbero prendere il classe 1999 in prestito. Il difensore del Psg, invece, non è stato mai convinto della destinazione milanista e quindi il Diavolo ha preferito spostare l'attenzione su altri profili. Milan, ritorno di fiamma low cost per la difesa: le ultime news di mercato