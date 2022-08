Calciomercato Milan, Di Marzio: “Ripresi i contatti per Tanganga”

Il Milan ha riaperto la trattativa con il Tottenham per Japhet Tanganga, difensore classe 1999: colloqui ripresi nelle ultime ore. Lo riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato di Sky Sport. I rossoneri vorrebbero il prestito con diritto di riscatto, mentre gli Spurs spingerebbero per inserire l'obbligo. Il nome di Tanganga è tornato in auge per il Milan visti i problemi nell'arrivare ad Abdou Diallo, prima scelta per la difesa fino a qualche giorno fa. Milan, la doppia occasione da cogliere sull'esterno destro: le ultime news di mercato