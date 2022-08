Mercato Milan – Difesa, si raffredda la pista Diallo: due i motivi / News

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla del calciomercato del Milan, soffermandosi anche sulla questione difesa. Se i rossoneri hanno virato con decisione su Raphael Onyedika per il centrocampo, per quanto riguarda il reparto arretrato al momento non c'è nessuna situazione calda, anzi. Il noto quotidiano scrive come la pista che porta ad Abdou Diallo del Psg, come successo lo scorso inverno, si sta man mano raffreddando. Una notizia che conferma la nostra anticipazione riportata nella giornata di ieri.