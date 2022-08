Mercato Milan – Diallo non è più un obiettivo per la difesa: il punto | PM

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Abdou Diallo non sarebbe più un obiettivo del Milan per rinforzare la difesa

Il mercato sta per entrare nelle battute finali e il Milan è al lavoro per tentare di rinforzare la propria rosa. Uno dei nomi che è stato accostato con insistenza nelle ultime settimane è quello di Abdou Diallo, duttile difensore del PSG in grado di giocare sia al centro della difesa che come terzino. Non arrivano grandi notizie su questo fronte.

Stando a quanto risulta alla nostra redazione, Diallo non rientra più nei piani della dirigenza di via Aldo Rossi per rinforzare la propria rosa. Dunque, come spesso abbiamo anche detto durante le nostre dirette, è molto probabile che Gabbia possa continuare a vestire la maglia del Milan almeno fino alla prossima sessione di mercato, cioè fino a gennaio.

Milan, il punto sul mercato

Nonostante Diallo non sia più un obiettivo, il Milan comunque è stato uno dei club italiani più attivi sul mercato fino ad oggi. I rossoneri, infatti, hanno acquistato Charles De Ketelaere e Divock Origi, oltre ad aver riscattato Alessandro Florenzi dalla Roma e Junior Messias dal Crotone, senza dimenticare di aver rinnovato di un altro anno il contratto di Antonio Mirante. Sono tornati alcuni giocatori dai rispettivi prestiti come Tommaso Pobega e Yacine Adli.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, il Milan ha perso a parametro zero sia Alessio Romagnoli che Franck Kessie. Inoltre il Diavolo ha ceduto definitivamente Hauge, Duarte, Tsadjout, Plizzari, Castillejo e Caldara. Inoltre altri calciatori sono stati ceduti in prestito come Daniel Maldini, Lorenzo Colombo e Marco Brescianini.

Probabilmente il Milan avrebbe bisogno di un difensore che possa riempire la casella vuota lasciata da Romagnoli, mentre a centrocampo il reparto è abbastanza affollato. Seppur con le dovute difficoltà, un giocatore che potrebbe salutare i rossoneri è Bakayoko con il Diavolo che, molto probabilmente, andrebbe su un nuovo centrocampista.