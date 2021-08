Mercato Milan – Di Stefano: “Terzo portiere cercasi: Plizzari va via”

Alessandro Plizzari pronto a salutare di nuovo il Milan in questo mercato: i rossoneri cercano un nuovo terzo portiere. Idea Antonio Mirante?

Alessandro Plizzari è pronto a lasciare nuovamente il Milan in questa sessione di calciomercato. Il giovane estremo difensore rossonero, classe 2000, sembrava destinato a rimanere come terzo portiere, ma la dirigenza ha cambiato idea e partirà in prestito, in attesa di trovare una squadra disposta ad accoglierlo.