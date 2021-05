Mirante, la Roma ufficializza l’addio. Il portiere è stato accostato al Milan

La Roma, attraverso un post social, ha salutato Antonio Mirante. Il portiere è stato accostato al Milan come possibile secondo portiere

Antonio Mirante non è più un giocatore della Roma. Il club giallorosso, attraverso un video pubblicato sui social, ha congedato il classe 1983 con questo messaggio: "Ciao Antonio, grazie per queste tre stagioni in giallorosso. In bocca al lupo per il futuro!". Il portiere, dopo 35 presenze e 45 gol subiti, si libera sul mercato a parametro zero. Mirante, nelle scorse settimane, è stato spesso accostato al Milan, che sarebbe interessato al suo profilo per il ruolo di secondo portiere. Cosa succederà adesso? Intanto la Roma ha ufficializzato la sua partenza.