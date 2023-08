Mercato Milan – Di Marzio: “Il Diavolo ci proverà fino alla fine per Taremi”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fatto chiarezza sul tentativo messo in atto dal Milan per arrivare a Mehdi Taremi

Ormai sembra chiaro. Il Milan avrebbe finalmente trovato l'attaccante su cui puntare nel corso della stagione e da affiancare ad Olivier Giroud , sebbene la trattativa sia tutt'altro che facile. Per Mehdi Taremi , infatti, ci sarebbe un grande ostacolo, ossia la richiesta del Porto , lontana dalla cifra che il Diavolo sarebbe disposto a spendere.

Intanto, ulteriori novità in merito alla questione, arrivano da Gianluca Di Marzio. L'esperto di calciomercato, sul proprio sito ufficiale, ha spiegato come il Milan vorrebbe provarci fino all'ultimo giorno della sessione estiva per Mehdi Taremi. L'obiettivo al momento sarebbe abbassare la richiesta del Porto, di 25 milioni di euro, anche perché il Diavolo sarebbe orientato ad offrirne poco meno di 20.