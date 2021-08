Mercato Milan – Di Marzio: “Bakayoko domani. Ecco il punto sulla trequarti”

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato del Milan a partire da Bakayoko. Focus anche sui nomi per la trequarti rossonera

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato del Milan a partire da Bakayoko. Focus anche sui nomi per la trequarti rossonera. Queste le sue parole durante la trasmissione 'Calciomercato - L'originale' su 'Sky Sport': "Il Milan spera di concludere già domani per Bakayoko, così da convocarlo domenica per la gara interna contro il Cagliari. Oltre al francese, i rossoneri hanno in mente di fare almeno un'altra operazione in entrata. Contatti per Jesus Corona del Porto, ma rimane una pista difficile, perché i 'Dragoni' sono bottega cara. Il nome di Junior Messias del Crotone, invece, resta molto caldo. Abbiamo avuto conferme anche oggi. Yacine Adli sarebbe un calciatore che il Milan vuole prendere a prescindere dagli altri affari perché lo reputa un investimento per il futuro".