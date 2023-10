Mercato Milan – De Ketelaere-Atalanta, le reali cifre e l’accordo… in volo

Sarebbero emersi nuovi dettagli in merito all'accorso tra Milan e Atalanta per il passaggio di Charles De Ketelaere in nerazzurro

Fabio Barera Redattore

In questa prima parte della stagione Charles De Ketelaere sta dimostrando di valere ampiamente il campionato italiano. Nelle rotazioni di Gian Piero Gasperini lui è praticamente sempre presente e in più di un ruolo, segno che da parte dell'allenatore nerazzurro c'è grande fiducia nei suoi confronti. Un aspetto che fa, in un certo senso, comodo anche al Milan.

In merito al suo trasferimento sono inoltre emersi nuovi dettagli. Come riferito da 'SOS Fanta', infatti, Milan e Atalanta avrebbero raggiunto l'accordo quando Charles De Ketelaere era in volo, di rientro dalla tournée negli USA. Una fase della trattativa in cui lo stesso calciatore non era nemmeno a conoscenza dell'interesse del club orobico.