Mercato Milan – Danjuma e Musah non convocati in amichevole

Nelle prime amichevoli di stagione di Valencia e Villarreal non risultano convocati due obiettivi del Milan, Musah e Danjuma

Il mercato continua e il Milan ha fretta di donare a Stefano Pioli una rosa ben strutturata prima della partenza per la tournée negli USA . I rossoneri partiranno venerdì 21 luglio e i dirigenti starebbero facendo di tutto per concludere e portare a Milanello altri due colpi. Intanto, però, alcuni segnali arrivano anche dalle amichevoli.

Sia il Valencia che il Villarreal, infatti, hanno escluso dalla lista dei convocati due noti obiettivi di mercato del Milan. Stiamo parlando di Danjuma e Musah, rispettivamente non convocati per l'amichevole contro l'Altach e il Nottingham Forest. Insomma, nuovi indizi che avvicinano sempre di più i due giocatori ai colori rossoneri.