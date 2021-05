Mercato Milan – Dalla Spagna: ecco l’offerta rossonera per Lucas Vazquez

Le ultime sul mercato del Milan. Dalla Spagna sono sempre più sicuri dell'acquisto di Lucas Vazquez. Ecco l'offerta allo spagnolo

Nella giornata di ieri il noto quotidiano spagnolo 'AS' ha riportato la notizia di un rifiuto da parte di Lucas Vazquez ad accettare l'Atletico Madrid. Ciò è dovuto ad una scelta precisa dello spagnolo, che ha deciso di rinnovare con il Real Madrid oppure di accasarsi al Milan a parametro zero. Arrivano anche alcuni dettagli relativi al contratto offertogli dalla dirigenza rossonera, pronta ad offrire un contratto da ben 4 milioni di euro a stagione. Attualmente ne percepisce 2,5. Lotta a due sul mercato per il nuovo attaccante del Milan: ecco i nomi