Mercato Milan – Dalla Colombia: Jorge Mendes, offerto James Rodriguez

Le ultime sul mercato del Milan. Dalla Colombia arriva l'indiscrezione: Jorge Mendes avrebbe offerto James Rodriguez ai rossoneri

Dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, accasatosi ufficialmente all'Inter, inizia per il Milan la caccia al suo sostituto. Sono molti i nomi emersi nelle scorse settimane: da Hakim Ziyech a Dani Ceballos passando per Mattia Zaccagni. Ma potrebbe non essere finita qui: secondo quanto riferisce Pipe Sierra, giornalista dell'emittente colombiana 'Win Sports TV', James Rodriguez è stato offerto al Milan nei giorni scorsi. Il suo agente Jorge Mendes, infatti, ha incontrato la società rossonera in un noto hotel di Milano qualche settimana fa. Si è parlato di un summit per discutere del futuro di Rafael Leao ma, all'interno dei colloqui, sarebbe saltato fuori anche il nome di James. Non solo Milan: il classe 1991 sarebbe stato offerto anche a Napoli e Atletico Madrid. Intanto Giacomo Tedesco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Calhanoglu e non solo.