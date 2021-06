Formazione Milan 2021/22: Calhanoglu out, il mercato cambia la trequarti

Come accaduto con Gianluigi Donnarumma, il Milan perde anche Hakan Calhanoglu a parametro zero. Il turco alla vigilia dell'inizio dell'Europeo, aveva affermato di voler svelare il suo futuro solo alla fine della competizione. Dopo la brutta eliminazione con 0 punti all'attivo, il classe 1994 ha rotto gli indugi prendendo una decisione che ha un po' sorpreso tutti. Calhanoglu è un nuovo giocatore dell'Inter, club che gli ha offerto un triennale da 5 milioni di euro più uno di bonus. Una proposta leggermente superiore a quella del Milan, fermo da mesi a 4 milioni, che ha definitivamente convinto il giocatore. Adesso sarà compito di Paolo Maldini e Frederic Massara cercare un sostituto che possa colmare la sua assenza. Sono tanti i nomi accostati al Milan in tal senso: ecco alcune delle possibili soluzioni nelle formazioni illustrate nelle prossime schede. Intanto Giacomo Tedesco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Calhanoglu e non solo.