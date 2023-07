Mercato Milan – In Germania confermano l’interesse per Gravenberch

Gravenberch, infatti, non sarebbe molto contento del minutaggio di cui ha potuto usufruire con la maglia dei bavaresi. Nonostante le 33 presenze, con un gol e un assist, il centrocampista ex Ajax vorrebbe trasferirsi in un club per poter giocare di più. Pur non avendo specificato la formula di un'ipotetica trattativa, vista anche la volontà del Bayern Monaco di mantenere il controllo del suo cartellino, la Bild ha spiegato che il Milan sarebbe una delle destinazioni gradite dallo stesso giocatore. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, previsto un incontro per Morata >>>