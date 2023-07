Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Concorrenza dalla Premier per Balogun”

Dall'Inghilterra giungono voci secondo cui il Milan dovrebbe superare la concorrenza proveniente dalla Premier League per Folarin Balogun

All'inizio sembrava dover essere una corsa a due per l'attaccante dell' Arsenal Folarun Balogun , che nell'ultima stagione ha fatto tanto bene con la maglia del Reims . E, sempre nei primi scampoli di questa sessione estiva di calciomercato, sembrava dover essere un derby, l'ennesimo, tra Milan e Inter , per accaparrarsi il giovane talento inglese.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sports UK', però, nelle ultime ore si sarebbe registrato un forte interessamento di un importante club di Premier League per Folarin Balogun. Sembrerebbe infatti che il Chelsea abbia avviato i dialoghi con i 'Gunners' per l'attaccante inglese, sebbene ancora una trattativa vera e propria non ci sia. Un segnale chiaro al Milan, che dovrà affrettarsi se davvero vorrà puntare su di lui.