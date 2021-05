Mercato Milan – Calhanoglu, c’è la Juve. Quattro nomi per sostituirlo

Le ultime sul mercato del Milan. Hakan Calhanoglu si allontana, Juventus in pressing. Il club pensa a quattro nomi per sostituire il turco

Dopo Gianluigi Donnarumma, potrebbe arrivare la fumata nera anche per Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riferisce 'Sport Mediaset' il turco è lontanissimo dal Milan. Il club non ha nessuna intenzione di concedergli 5 milioni di euro per rinnovare il contratto e, per questo motivo, il divorzio tra le parti è sempre più probabile. Una richiesta che la Juventus sarebbe propensa ad accontentare. La nota emittente riporta quattro nomi su cui la società sta lavorando per sostituirlo. In cima alla lista c'è Rodrigo De Paul, ma le richieste dell'Udinese e i contatti con l'Atletico Madrid rendono l'operazione difficilissima. Tra i papabili ci sono anche Henrikh Mkhitaryan, che lascerà la Roma a zero, Mattia Zaccagni, che non ha ancora detto sì al Napoli e Josip Ilicic, ma l'Atalanta deve abbassare le pretese. Intanto ecco la nostra intervista esclusiva al giornalista francese, che ci svela tutti i segreti di Maignan e non solo.