Calciomercato Milan – De Paul, trattativa avanzata con l’Atletico Madrid

Le ultime sul calciomercato del Milan: De Paul sembra allontanarsi. L'argentino sembrerebbe molto vicino all'Atletico Madrid

Rodrigo De Paul si allontana dal Milan. Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato di un interesse da parte del club rossonero, ma il giornalista Gianluca Di Marzio ha fornito degli aggiornamenti importanti. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l'Atletico Madrid sarebbe in trattativa avanzata per l'acquisto del calciatore argentino. La prima offerta degli spagnoli è stata di 20 milioni di euro più il difensore Nehuen Perez, gradito dai bianconeri, ma il club di Pozzo ha chiesto di più. La sensazione però è che l'affare possa andare in porto, visto che Simone vuole anticipare la concorrenza, in particolare quella di Milan e Inter.