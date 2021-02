Mercato Milan – Brobbey, assalto del Lipsia: già contattato Raiola / News

Mercato Milan, il Lipsia fa sul serio per Brobbey

Il direttore sportivo dell’Ajax, Marc Overmars, ha confermato l’addio del giovane attaccante Brian Brobbey, che ha deciso di non rinnovare il contratto con i ‘Lancieri’. Una notizia che ha messo sull’attenti diversi club in giro per l’Europa. La giovane età del ragazzo, insieme al suo talento, lo rendono un obiettivo tanto ghiotto quanto vantaggioso a livello economico. L’agente di Brobbey Mino Raiola è già al lavoro in questo senso e sembra avere a che fare con un club più agguerrito degli altri. Si tratta del Lipsia che, secondo quanto riferisce ‘Voetbal International’, ha già avviato i contatti e sarebbe ad un passo dal portare il giocatore in Germania. Il classe 2002 ha finora disputato cinque partite in Eredivisie segnando due reti.

